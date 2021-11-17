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Apple будет продавать оригинальные запчасти для самостоятельного ремонта

Apple будет продавать оригинальные запчасти для самостоятельного ремонта Apple начнет продавать пользователям оригинальные детали iPhone и Mac, что позволит им самостоятельно ремонтировать гаджеты.
Бизнес
17 ноября 2021 г. 21:24
Apple будет продавать оригинальные запчасти для самостоятельного ремонта

Apple начнет продавать пользователям оригинальные детали iPhone и Mac, что позволит им самостоятельно ремонтировать гаджеты.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба американской компании.

Отмечается, что фирма запустит соответствующую программу в начале 2022 года, в течение года она распространится и на ряд других стран.

Так, пользователи смогут приобрести необходимые детали и инструменты. Кроме того, Apple будет публиковать инструкции по ремонту устройств.

Для этих целей компания запустит новый интернет-магазин. Пользователям будут доступны порядка 200 наиболее распространенных комплектующих для гаджетов линеек iPhone 12 и iPhone 13. Речь идет о дисплеях, батареях, камерах и других деталях. Затем в продаже появятся комплектующие для ремонта компьютеров Mac.

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