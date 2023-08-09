АПБА проверила два российских предприятия, заинтересованных в экспорте молочной продукции в Азербайджан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с участием специалистов Управления Федеральной службы России ("Россельхознадзор") по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провело проверку дв

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с участием специалистов Управления Федеральной службы России ("Россельхознадзор") по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провело проверку двух воронежских предприятий, заинтересованных в экспорте молочной продукции в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Россельхознадзор".

Согласно информации, работа производственных предприятий была проверена посредством видеоинспекции. Азербайджанская сторона ознакомилась с производственными площадями и складскими помещениями. Затем специалисты рассмотрели вопросы обеспечения безопасности молочной продукции.

Специалисты предприятий представили информацию об осуществлении контроля на различных этапах производства, хранении готовой продукции, соблюдении ветеринарных требований Азербайджана, включая маркировку продукции, проведение надлежащей проверки продукции в аккредитованных лабораториях.