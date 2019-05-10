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АПБА: Предпринимателям следует соблюдать санитарные нормы при перевозке, хранении и продаже продуктов питания

АПБА: Бизнесменам следует соблюдать санитарные нормы при перевозке
© Report / Firi Salim

"Предпринимателям следует соблюдать санитарные нормы при перевозке, хранении и продаже продуктов питания".

Об этом сказал Report председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазлы.

По его словам, агентство проводит соответствующие тренинги для предпринимателей.

"Существуют режимы хранения, перевозки и продажи продовольственных товаров, определенные санитарно-гигиенические нормы. Все пищевые предприятия должны придерживаться этих правил", - сказал Г.Тахмазли.

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