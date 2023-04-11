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Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google на 32 млн долларов

Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google на 32 млн долларов Комиссия по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) оштрафовала Google на 42,1 млрд вон (31,9 млн долларов) за недобросовестную конкуренцию на рынке мобильных игр.
Бизнес
11 апреля 2023 г. 10:22
Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Google на 32 млн долларов

Комиссия по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) оштрафовала Google на 42,1 млрд вон (31,9 млн долларов) за недобросовестную конкуренцию на рынке мобильных игр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

С июня 2016 по апрель 2018 года Google предоставляла издателям внутриигровую рекламу в обмен на эксклюзивный выпуск игр в магазине приложений Google Play, чтобы подорвать положение конкурента - южнокорейского магазина приложений One Store. "Блокируя выпуск игр в One Store, корпорация из США препятствовала инновациям, что наносило ущерб потребителям в магазинах приложений и секторе мобильных игр", - говорится в вердикте KFTC. В результате за два года доля Google среди южнокорейских магазинов приложений выросла с 80-85% до 90-95%, а доля One Store сократилась с 15-20% до 5-10%.

Представитель американской компании пообещал обжаловать решение. "Google инвестирует значительные средства в успех разработчиков, и при всем уважении мы не согласны с выводами KFTC", - заявил он.

В 2021 году антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал американскую технологическую корпорацию более чем на 150 млн долларов за блокировку модифицированных версий операционной системы Android.

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