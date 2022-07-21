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Антимонопольная служба рассмотрела в первом полугодии около 3 тыс. заявлений потребителей

Антимонопольная служба рассмотрела в первом полугодии около 3 тыс. заявлений потребителей В первом полугодии текущего года Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана рассмотрела 2 977 заявлений потребителей.
Бизнес
21 июля 2022 г. 11:53
Антимонопольная служба рассмотрела в первом полугодии около 3 тыс. заявлений потребителей

В первом полугодии текущего года Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана рассмотрела 2 977 заявлений потребителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, 59% из них были связаны с бракованными и некачественными товарами (работами, услугами), 22% - с нарушением других прав потребителей, 14% - с обманом потребителей в счете, весе и цене, 3% - с нарушением условий договора, 2% - с непредоставлением потребителям необходимой и правильной информации.

Госслужба рассмотрела 1 185 заявлений, дала разъяснения и рекомендации по 1 041 заявлению, продолжила разбирательство по 392 заявлениям, направила 170 заявлений в соответствующий орган, приостановила рассмотрение 134 заявлений из-за непредставления необходимых документов, не обнаружила фактов, изложенных в 32 заявлениях, по 23 заявлениям рекомендовала обратиться в соответствующий орган.

В течение 6 месяцев потребителям было возвращено 169 286 манатов, выплачено 15 080 манатов ущерба.

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