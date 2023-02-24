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Антимонопольная служба: Ограничение работы торговых платформ не предусмотрено

Антимонопольная служба: Ограничение работы торговых платформ не предусмотрено Распространенные в социальных сетях и СМИ мнения об ограничении площадок для онлайн торговли не соответствуют действительности.
Бизнес
24 февраля 2023 г. 14:45
Антимонопольная служба: Ограничение работы торговых платформ не предусмотрено

Распространенные в социальных сетях и СМИ мнения об ограничении площадок для онлайн торговли не соответствуют действительности.

Об этом Report сообщили в В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при министерстве экономики Азербайджана.

"Государственная служба не предусматривает никаких мер, которые бы ограничивали деятельность отечественных, а также зарубежных цифровых (онлайн) торговых площадок в нашей стране. Граждане открыто пользуются услугами торговых онлайн-площадок отечественного и зарубежного производства в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Is Azerbaijan restricting the operation of trading platforms?
Версия на азербайджанском языке Antiinhisar Xidməti: "Satış platformalarının fəaliyyətini məhdudlaşdıran tənzimləmə nəzərdə tutulmur"

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