Антимонопольная служба: Ограничение работы торговых платформ не предусмотрено

Распространенные в социальных сетях и СМИ мнения об ограничении площадок для онлайн торговли не соответствуют действительности.

Распространенные в социальных сетях и СМИ мнения об ограничении площадок для онлайн торговли не соответствуют действительности.

Об этом Report сообщили в В Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при министерстве экономики Азербайджана.

"Государственная служба не предусматривает никаких мер, которые бы ограничивали деятельность отечественных, а также зарубежных цифровых (онлайн) торговых площадок в нашей стране. Граждане открыто пользуются услугами торговых онлайн-площадок отечественного и зарубежного производства в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.