Антимонопольная служба о продовольственном резерве

Министерство экономики провело достаточно обширную работу по созданию в Азербайджане дополнительных резервов ряда продуктов, соответствующих категории основных продуктов питания.

Министерство экономики провело достаточно обширную работу по созданию в Азербайджане дополнительных резервов ряда продуктов, соответствующих категории основных продуктов питания.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики Мамед Аббасбейли.

По его словам, в результате этих работ была определена категория основных продуктов питания: “В стране были проведены встречи с импортерами основных продуктов питания. Установлен объем их коммерческих запасов. Каждый импортер может хранить свои запасы продовольствия в течение 2 месяцев. Тем не менее, чтобы избежать последствий пандемии, Министерство экономики направило предложение всем хозяйствующим субъектам увеличить резервы, а взамен государство предоставит им доступные кредиты. Этот процесс продолжается и сегодня.

В настоящее время в стране созданы избыточные запасы основного продовольствия”.