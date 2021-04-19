Ant Group изучает возможность выхода Джека Ма из компании

Эта доля может быть продана существующим инвесторам Ant или Alibaba Group Holding Ltd без привлечения другой стороны

Компания Ant Group (подразделение китайской Alibaba, владелец платежной платформы Alipay) рассматривала варианты ухода миллиардера Джека Ма на фоне неопределенности вокруг ее дальнейших планов, с учётом внимания регулирующих органов.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

"Ant Group изучает варианты для основателя Джека Ма продать его долю в финтех-гиганте и отказаться от контроля… Представители центробанка, Народного банка Китая, и финрегулятора, комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, проводили переговоры с Ма и Ant по отдельности с января по март, где обсуждалась возможность миллиардера покинуть компанию", — сообщает агентство, ссылаясь на источники.

Как надеется Ant Group, эта доля может быть продана существующим инвесторам Ant или Alibaba Group Holding Ltd без привлечения другой стороны, отметил один источник. Другой источник утверждает, что Ма не сможет продать долю близкой к нему компании или человеку, таким образом, он действительно полностью уйдёт из компании. Третий вариант предполагает передачу доли инвестору, связанному с государством, сообщил источник, при этом любой шаг требует согласования с властями.

Ранее в апреле компания объявила, что будет реструктурирована в холдинг. До этого, в марте, у Ant сменился гендиректор. Все это происходит в период неопределенности, связанной с IPO. В конце июля Ant Group сообщила, что запускает одновременное первичное размещение акций на биржах Гонконга и Шанхая. Предполагалось, что в ходе двойного размещения компания привлечет почти 30 миллиардов долларов США, что должно было стать рекордом.

Однако процесс был приостановлен после того, как в октябре глава материнской компании Ant Group — Alibaba — Джек Ма раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против государственного курса в отношении технологических компаний. Многие мировые СМИ стали сообщать об "исчезновении" миллиардера, однако позднее появились сообщения, что 20 января он появился на публике, впервые за несколько месяцев.

Ant Group со штаб-квартирой в китайском городе Ханчжоу на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем Alibaba Ма. Компания занимает лидирующие позиции в Китае в области мобильных платежей, она также предлагает услуги кредитования, страхования и управления активами через мобильные приложения.