Anglo Asian Mining начала добычу первой руды на руднике Демирли в Карабахе

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, начала добычу первой руды на медном руднике Демирли в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, начала добычу первой руды на медном руднике Демирли в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

“Anglo Asian Mining plc сообщает о начале ввода в эксплуатацию и первой добыче на медном руднике Демирли. Ввод в эксплуатацию месторождения продолжается, и ожидается, что производство будет наращиваться до конца этого года”, - говорится в сообщении.

Компания прогнозирует, что в 2025 году на Демирли будет произведено около 4 тыс. тонн медного концентрата.

“С 2026 года ожидается увеличение производства примерно до 15 тыс. тонн меди в год. Срок эксплуатации рудника будет определен после дальнейшей разработки геологической модели и модели минеральных ресурсов”, - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что руда добывается в крупном открытом карьере и доставляется на обогатительную фабрику автомобильным транспортом. Электроснабжение фабрики осуществляется от национальной энергосистемы Азербайджана, а вода поступает из местных и региональных источников.

“В настоящее время вода и хвосты флотации [переработки] временно сбрасываются в существующее хвостохранилище. Завершена полная программа геотехнических изысканий для нового расположения хвостохранилища, а также завершены работы по проектированию дамбы и трассы трубопровода”, - говорится в информации.

Для эксплуатации рудника и завода компания привлекла около 150 новых штатных сотрудников, а также еще около 50 опытных сотрудников были переведены с других предприятий компании для обеспечения плавного наращивания производства.

“Месторождение Демирли обладает значительным потенциалом дополнительных минеральных ресурсов, при этом уже известны возможности расширения существующей площади карьера, а также определены другие близлежащие медные месторождения для дальнейшей оценки. В ближайшее время будет реализована региональная программа геологоразведочных работ”, - говорится в сообщении.

Месторождение Демирли, по неподтвержденным данным на январь 2016 года, содержит около 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена.

Anglo Asian Mining ведет добычу драгоценных металлов на контрактных площадях Гедабек и Гоша. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.