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Андреа Хорват: Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии

Андреа Хорват: Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии.
Бизнес
25 июля 2024 г. 14:06
Андреа Хорват: Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии

Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии.

Как сообщает Report, об этом заявила государственный секретарь Министерства экономики Сербии Андреа Хорват на 8-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

По ее словам, инвестиционные проекты чрезвычайно важны для развития экономики и улучшения делового климата. Сербия предприняла важные шаги для привлечения иностранных и местных инвесторов, добавила она.

"В предыдущий период обращений от азербайджанских инвесторов не поступало. Однако есть возможности для развития сотрудничества через совместные проекты. В настоящее время мы реализуем несколько программ поддержки предпринимателей, в частности в сфере производства продуктов питания, промышленной автоматизации, инноваций, гостиничного бизнеса и ИТ", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Andrea Horvat: "Azərbaycan investorlarına layihələr həyata keçirməkdə dəstək verməyə hazırıq"

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