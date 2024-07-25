Андреа Хорват: Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии

Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии.

Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии.

Как сообщает Report, об этом заявила государственный секретарь Министерства экономики Сербии Андреа Хорват на 8-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

По ее словам, инвестиционные проекты чрезвычайно важны для развития экономики и улучшения делового климата. Сербия предприняла важные шаги для привлечения иностранных и местных инвесторов, добавила она.

"В предыдущий период обращений от азербайджанских инвесторов не поступало. Однако есть возможности для развития сотрудничества через совместные проекты. В настоящее время мы реализуем несколько программ поддержки предпринимателей, в частности в сфере производства продуктов питания, промышленной автоматизации, инноваций, гостиничного бизнеса и ИТ", - сказала она.