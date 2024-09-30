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Анар Гулиев: Ряд стройкомпаний в Азербайджане взяли обязательства по устойчивому градостроительству

Анар Гулиев: Ряд стройкомпаний в Азербайджане взяли обязательства по устойчивому градостроительству
Бизнес
30 сентября 2024 г. 15:48
Анар Гулиев: Ряд стройкомпаний в Азербайджане взяли обязательства по устойчивому градостроительству

В Азербайджане одним из ключевых направлений является строительство устойчивых к последствиям изменения климата городов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на Бакинской неделе климатических действий.

Он отметил, что урбанизация и изменение климата требуют инновационных решений.

"Города должны быть спроектированы таким образом, чтобы оставаться устойчивыми в будущем. Генеральный план Баку до 2040 года может служить примером такого подхода. Зеленые здания и использование возобновляемых источников энергии являются ключевыми элементами всего градостроительства", - подчеркнул Гулиев.

По его словам, эта тема будет обсуждаться на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.

"Здесь важную роль играет частный сектор. Ряд частных строительных компаний уже взяли на себя обязательства в этой области", - сказал А.Гулиев.

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Версия на английском языке Anar Guliyev: Construction firms commit to sustainable urban dev’t in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: “Azərbaycanda dayanıqlı şəhərsalma üzrə bir sıra tikinti şirkətləri öhdəliklər götürüblər”

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