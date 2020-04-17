Анар Ализаде ответил на клевету в свой адрес

Азербайджанский предприниматель, учредитель и генеральный директор ООО "Union Grand Energy PTE" Анар Ализаде распространил заявление о публикующихся в последние дни о нем клеветнических сообщениях.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Уважаемые читатели!

Надеюсь, что в это трудное время каждый из вас здоров и находится в безопасной обстановке. Как и многие из вас, я вместе с семьей с 14 марта соблюдаю карантинный режим, не имея возможности приехать на родину.

В то время, как в мире господствует пандемия COVID-19, миллиарды людей живут в условиях карантинного режима, а некоторые потеряли своих близких, появились определенные силы, которые, воспользовавшись сложившейся сложной ситуацией, распространяют сообщения клеветнического характера и за подобными их действиями кроются скрытые мотивы. Конечно, можно догадаться, кто стоит за подобными действиями.

За последние несколько дней некоторые средства массовой информации распространили ложную информацию о том, что якобы, несмотря на карантинные ограничения, я путешествовал из Лондона на юг Франции на принадлежащем мне самолете для отдыха и развлечений,

Другие утверждают, что мне предъявили обвинение и даже арестовали, хотя я не был в Европе с 14 марта 2020 года. С тех пор я и моя семья строго придерживались ограничений карантинного режима в стране, где я сейчас нахожусь и работаю из дома.

Несмотря на то, что международные СМИ не назвали имени ни одного азербайджанца, ни особенно моего имени, некоторые СМИ пытаются широко использовать мое имя с целью подорвать мою репутацию.

Я хотел бы сообщить вам, что мои юристы уже связались с этими источниками информации, и я намерен принять все необходимые правовые шаги для защиты моей репутации. Предлагаю вашему вниманию письмо моих юристов. Что касается прошлых необоснованных утверждений, я думаю, что я уже отвечал на них много раз, и это ясно отражено в следующем ресурсе:

www.azerbaijananonymousexplained.com

Я желаю каждому из вас быть здоровыми и оставаться в безопасности!"