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Анар Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 80%

Анар Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 80% В Азербайджане с 2019 года удалось достичь существенного увеличения числа трудовых договоров, дополнительно было заключено более 580 тыс. трудовых договоров.
Бизнес
24 июня 2024 г. 12:29
Анар Алиев: Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 80%

В Азербайджане с 2019 года удалось достичь существенного увеличения числа трудовых договоров, дополнительно было заключено более 580 тыс. трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на выставке продвижения местных компаний.

По его словам, фонд заработной платы в стране увеличился в 2,7 раза: "Среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 80%. Министерство ежегодно помогает найти работу почти 100 тыс. человек".

Отметим, что в ходе трехдневной выставки более 150 местных компаний, работающих в сферах пищепрома, ИКТ, образования, строительства, промышленности, логистики, текстильной и других, представят свою продукцию и услуги.

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Версия на английском языке Azerbaijan records remarkable growth in labor market indicators
Версия на азербайджанском языке Anar Əliyev: “Azərbaycanda son 5 ildə orta maaşda 80 %-dən çox artım olub”

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