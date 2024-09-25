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Анар Ахундов: Словацкие компании участвуют в проекте "Умная деревня"

Анар Ахундов: Словацкие компании участвуют в проекте "Умная деревня" Словацкие компании участвуют в проекте "Умная деревня" в освобожденном от оккупации Агдамском районе.
Бизнес
25 сентября 2024 г. 16:21
Анар Ахундов: Словацкие компании участвуют в проекте Умная деревня

Словацкие компании участвуют в проекте "Умная деревня" в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что наряду с другими иностранными компаниями, словацкие компании также участвуют в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

"Проект "Умная деревня", успешно реализованный словацкими компаниями в селе Гарванд Агдамского района, показывает, что сотрудничество между нашими странами может быть расширено", - сказал он.

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Версия на английском языке Anar Akhundov: Slovak companies participating in Smart Village project
Версия на азербайджанском языке Anar Axundov: "Slovakiya şirkətləri "Ağıllı kənd" layihəsində iştirak edir"

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