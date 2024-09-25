Анар Ахундов: Словацкие компании участвуют в проекте "Умная деревня"

Словацкие компании участвуют в проекте "Умная деревня" в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Словацкие компании участвуют в проекте "Умная деревня" в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что наряду с другими иностранными компаниями, словацкие компании также участвуют в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

"Проект "Умная деревня", успешно реализованный словацкими компаниями в селе Гарванд Агдамского района, показывает, что сотрудничество между нашими странами может быть расширено", - сказал он.