Anadolu Efes прорабатывает ответные меры на передачу ее российского СП во временное управление

Anadolu Efes оценивает последствия передачи ее совместного бизнеса с АВ InBev в России - АО "АБ ИнБев Эфес" - во временное управление ГК "Вместе", прорабатывает ответные меры.

Anadolu Efes оценивает последствия передачи ее совместного бизнеса с АВ InBev в России - АО "АБ ИнБев Эфес" - во временное управление ГК "Вместе", прорабатывает ответные меры.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Anadolu Efes.

"Мы всесторонне оценим эту ситуацию и предпримем все необходимые ответные меры совместно с нашим партнером по совместному предприятию (Anheuser-Busch InBev)", - говорится в сообщении.

Отметим, что 30 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче АО "АБ ИнБев Эфес", которое принадлежит АВ InBev Efes BV, во временное управление ГК "Вместе". Решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций компании.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и Украине. Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

У AB InBev Efes в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гектолитров (гкл) пива, 527,7 тыс. гкл кваса, сидра и воды.