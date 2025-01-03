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Anadolu Efes прорабатывает ответные меры на передачу ее российского СП во временное управление

Anadolu Efes прорабатывает ответные меры на передачу ее российского СП во временное управление Anadolu Efes оценивает последствия передачи ее совместного бизнеса с АВ InBev в России - АО "АБ ИнБев Эфес" - во временное управление ГК "Вместе", прорабатывает ответные меры.
Бизнес
3 января 2025 г. 17:15
Anadolu Efes прорабатывает ответные меры на передачу ее российского СП во временное управление

Anadolu Efes оценивает последствия передачи ее совместного бизнеса с АВ InBev в России - АО "АБ ИнБев Эфес" - во временное управление ГК "Вместе", прорабатывает ответные меры.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Anadolu Efes.

"Мы всесторонне оценим эту ситуацию и предпримем все необходимые ответные меры совместно с нашим партнером по совместному предприятию (Anheuser-Busch InBev)", - говорится в сообщении.

Отметим, что 30 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче АО "АБ ИнБев Эфес", которое принадлежит АВ InBev Efes BV, во временное управление ГК "Вместе". Решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций компании.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и Украине. Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

У AB InBev Efes в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гектолитров (гкл) пива, 527,7 тыс. гкл кваса, сидра и воды.

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