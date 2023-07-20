AMFA: Безрисковые клиенты в Азербайджане – чаще всего женщины-предприниматели

Сегодня в Азербайджане безрисковыми клиентами для банков являются в основном женщины-предприниматели.

Сегодня в Азербайджане безрисковыми клиентами для банков являются в основном женщины-предприниматели.

Об этом сообщила Report исполнительный директор Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA) Жаля Гаджиева.

Она отметил, что AMFA отслеживает динамику женского предпринимательства: "До 2014 года, когда мы запрашивали статистику женщин-предпринимателей, получающих кредиты в банках, нам говорили, что у нас нет такой статистики. Но ведение этой статистики позволяет банкам анализировать степень риска”.

Гаджиева подчеркнула, что международные банки отдают предпочтение женскому предпринимательству: "Это обстоятельство вызвало интерес у местных банков, поэтому они начали вести отдельную статистику в отношении женщин-предпринимателей”.

По ее словам, если в 1996 году женщины-предприниматели, получившие микрокредиты в Азербайджане, составляли всего 4% от общего числа получателей микрокредитов, то сейчас этот показатель 32%: “По нашей статистике, ежегодно их удельный вес составляет около 27-28%, но за последний год эта цифра увеличилась на 4 процентных пункта”.

Гаджиева отметила, что процентная ставка по кредитам, предоставляемым банками предпринимателям, зависит от вида бизнеса.

Она также рассказала о том, насколько распространено женское предпринимательство в регионах: “Женщины из Шамира являются лидерами в области женского предпринимательства. 38% женщин, занимающихся предпринимательством по всей стране, работают в сельском хозяйстве".