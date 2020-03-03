Американский производитель медтехники покупает диагностическую компанию за $11,5 млрд

Американский производитель научной и медицинской техники Thermo Fisher Scientific объявил о покупке голландского производителя диагностического оборудования Qiagen.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", с учетом долговых обязательств голландской компании сумма сделки составляет 11,5 млрд долларов США. Покупка является рекордным в этом году поглощением в медицинской отрасли.

Зарегистрированная в Нидерландах компания была основана в 1984 году группой ученых из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. Сейчас Qiagen имеет 35 представительств, лабораторий и исследовательских центров в 25 странах мира, ее годовой оборот составляет около 1,5 млрд долларов США, а активы оцениваются в 5,7 млрд долларов США. Qiagen является одним из лидеров в области молекулярной диагностики.

В конце февраля она сообщила о начале поставок в Китай своих экспресс-тестов на обнаружение коронавируса 2019-nCoV (он же Сovid-19). Тесты разработаны на основе ее собственной системы молекулярной экспресс-диагностики, представленной в Европе в 2018 году и получившей одобрение американских регуляторов Food and Drug Administration в 2019 году.