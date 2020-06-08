Американские компании в Гонконге пострадают в случае введения санкций США

Американские компании в Гонконге серьезно пострадают в случае введения администрацией США санкций в отношении этого специального административного района КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной в понедельник в пекинской газете China Daily редакционной статье.

Как в ней отмечается, если США все же "отзовут статус Гонконга как отдельной таможенной зоны, американские компании и многие их сотрудники заплатят высокую цену". Как отмечает издание, в Гонконге живут и работают около 85 тыс. американцев, там действуют свыше 13 тыс. американских компаний. Согласно статистике, экспорт США товаров и услуг из Гонконга, наряду с их прямыми инвестициями, создают в Соединенных Штатах примерно 210 тыс. рабочих мест.

Вашингтон имеет в Гонконге "огромные экономические интересы", поскольку эта территория обеспечивает большие прибыли для американского бизнеса, а поступления от торговли с Гонконгом приносят США 30 млрд долларов США ежегодно, указывает газета.