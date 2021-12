Американские инвесторы примут участие в восстановлении освобожденных территорий

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Орлом Литценбергером.

Как передает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем Twitter-аккаунте .

По его словам, на встрече обсуждалось текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества.

"На встрече обсуждались возможности американских инвесторов по расширению своей деятельности в Азербайджане и их участие в восстановлении освобожденных территорий", - сказал он.