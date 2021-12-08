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Американские инвесторы примут участие в восстановлении освобожденных территорий

Американские инвесторы примут участие в восстановлении освобожденных территорий Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Орлом Литценбергером.
Бизнес
8 декабря 2021 г. 21:24
Американские инвесторы примут участие в восстановлении освобожденных территорий

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Орлом Литценбергером.

Как передает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, на встрече обсуждалось текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества.

"На встрече обсуждались возможности американских инвесторов по расширению своей деятельности в Азербайджане и их участие в восстановлении освобожденных территорий", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı sərmayədarlar azad olunan ərazilərin bərpasında iştirak edəcək

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