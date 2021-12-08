Американские инвесторы примут участие в восстановлении освобожденных территорий

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Орлом Литценбергером.
Как передает Report, об этом М.Джаббаров написал в своем
По его словам, на встрече обсуждалось текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества.
"На встрече обсуждались возможности американских инвесторов по расширению своей деятельности в Азербайджане и их участие в восстановлении освобожденных территорий", - сказал он.
We also discussed potential for expansion of activities of American investors in the country and their participation in restoration of our— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov)
#liberatedterritories. 2/2 #EconomyAz pic.twitter.com/OVk2kEid5g December 8, 2021