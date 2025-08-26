О нас

Бизнес
26 августа 2025 г. 16:55
Американские инвестиции в экономику Азербайджана достигли почти $19 млрд

США с 1995 года и по конец марта 2025 года инвестировали в экономику Азербайджана $18,9 млрд, в том числе $17,4 млрд в нефтегазовый сектор и $1,5 млрд - в ненефтегазовый сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

По его словам США занимают 5-е место во внешнеторговом обороте Азербайджана, в том числе 4-е место по импорту и 24-е место по экспорту.

Министр добавил, что договорно-правовая база экономических отношений между Азербайджаном и США включает 87 документов.

"В 2007 году была создана комиссия по экономическому партнерству Азербайджан-США как институциональный механизм сотрудничества между двумя странами. Последнее (четвертое) заседание комиссии состоялось 17 мая 2019 года в Баку", - отметил он.

Версия на английском языке US has invested $18.9B in Azerbaijan since 1995, minister says
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Azərbaycana investisiya qoyuluşu 19 milyard dollara yaxınlaşıb

