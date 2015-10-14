​Американская компания открывает филиал в Азербайджане

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Американская компания McKinsey&Company, оказывающая услуги в сфере менеджмента и консалтинга, открыла филиал в Азербайджане. Как сообщает Report, филиал зарегистрирован под названием "McKinsey&Company" (Azerbaijan) INC в министерстве налогов по адресу: Сабаильский район, ул. Низами, 90A.

Компания, законным представителем которой является гражданин Турции Кёксой Кадир Синан, до этого совместно с Всемирным банком проводила в Азербайджане оценку информационно-коммуникационных технологий.

Отметим, что в январе 2013 года исполнительный директор компании Доминик Бартон был принят президентом Ильхамом Алиевым и выразил заинтересованность в реализации широкомасштабных ИКТ-проектов в Азербайджане.