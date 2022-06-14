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Фарид Исмаилзаде: Люди в Азербайджане мало инвестируют в стартапы

Фарид Исмаилзаде: Люди в Азербайджане мало инвестируют в стартапы Несмотря на то, что в Азербайджане много богатых людей, к сожалению, мало кто инвестирует в стартапы.
Бизнес
14 июня 2022 г. 09:40
Фарид Исмаилзаде: Люди в Азербайджане мало инвестируют в стартапы

"В Азербайджане много богатых людей, но, к сожалению, мало кто из них инвестирует в стартапы".

Как сообщает Report, об этом основатель американской компании Technovate Investments Фарид Исмаилзаде сказал на встрече с представителями инновационной экосистемы.

По его словам, клуб "ангел-инвесторов" инвестировал в стартапы из Азербайджана, Грузии и Центральной Азии: "На сегодняшний день мы инвестировали в стартапы 250 тыс. долларов. Но стоимость стартапов, которые мы поддерживаем сейчас, достигла 23 млн долларов".

Исмаилзаде отметил, что в сентябре будет организован визит основателей стартапов из Азербайджана в Кремниевую долину в США.

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Версия на английском языке US company: "There are many wealthy people in Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке ABŞ şirkəti: "Azərbaycanda pullu insan çoxdur"

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