Американская и канадская компания покидают азербайджанский рынок

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский филиал компании Chemonics International Inc. (США) объявил о своей ликвидации. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение трех месяцев по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, д. 8, кв. 105.

Кроме того, азербайджанский рынок покидает CHC Global Operations Canada (2008) ULC. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Сабаильский район, ул. Хагани, 45а.