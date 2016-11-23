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    Американская и канадская компания покидают азербайджанский рынок

    Кредиторы могут предъявить требования в течение 2-3 месяцев

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский филиал компании Chemonics International Inc. (США) объявил о своей ликвидации. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

    По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение трех месяцев по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, д. 8, кв. 105.

    Кроме того, азербайджанский рынок покидает CHC Global Operations Canada (2008) ULC. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Сабаильский район, ул. Хагани, 45а. 

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