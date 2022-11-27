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Американцы во время "черной пятницы" потратили на покупки в интернете рекордные $9 млрд

Американцы во время "черной пятницы" потратили на покупки в интернете рекордные $9 млрд Потребители в США потратили во время "черной пятницы" после Дня благодарения в этом году 9,12 млрд долларов на покупки в интернете, что является рекордным показателем.
Бизнес
27 ноября 2022 г. 02:13
Американцы во время черной пятницы потратили на покупки в интернете рекордные $9 млрд

Потребители в США потратили во время "черной пятницы" после Дня благодарения в этом году 9,12 млрд долларов на покупки в интернете, что является рекордным показателем.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что общие онлайн-продажи в этот день выросли на 2,3% в годовом исчислении, особенно это заметно в секторе электроники: онлайн-продажи этой продукции выросли на 221% по сравнению со средним показателем в октябре. Еще одной популярной категорией стали игрушки, продажи которых выросли на 285%, а также спортивные тренажеры - 218%.

Однако многие покупатели приняли предложение оплаты в рассрочку по причине роста цен и инфляции. Количество покупок с такой схемой оплаты увеличилось на 78% по сравнению с прошлой неделей. Телеканал отмечает, что в этом году также было совершено больше заказов со смартфонов, чем в предыдущий год - 48% против 44%.

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