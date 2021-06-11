AmCham: Ситуация с "Электронной подписью" мешает цифровому банкингу

В Азербайджане предлагается изменить законодательство, связанное с “электронной подписью”.

В Азербайджане предлагается изменить законодательство, связанное с “электронной подписью”.

Как сообщает Report, об этом говорится в пакете предложений “Белый лист” (White paper), подготовленном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

Ситуация с ”электронной подписью" тормозит развитие цифрового банкинга. Это связано с тем, что очень мало людей имеют “электронную подпись”. Существует необходимость в использовании имеющихся инструментов. То есть мобильные номера можно рассматривать как инструмент идентификации. Для предоставления ”электронной подписи” необходимо внести изменения в законодательство и дать банкам разрешение", - отмечается в документе.