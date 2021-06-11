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AmCham: Ситуация с "Электронной подписью" мешает цифровому банкингу

AmCham: Ситуация с "Электронной подписью" мешает цифровому банкингу В Азербайджане предлагается изменить законодательство, связанное с “электронной подписью”.
Бизнес
11 июня 2021 г. 12:57
AmCham: Ситуация с Электронной подписью мешает цифровому банкингу

В Азербайджане предлагается изменить законодательство, связанное с “электронной подписью”.

Как сообщает Report, об этом говорится в пакете предложений “Белый лист” (White paper), подготовленном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

Ситуация с ”электронной подписью" тормозит развитие цифрового банкинга. Это связано с тем, что очень мало людей имеют “электронную подпись”. Существует необходимость в использовании имеющихся инструментов. То есть мобильные номера можно рассматривать как инструмент идентификации. Для предоставления ”электронной подписи” необходимо внести изменения в законодательство и дать банкам разрешение", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AmCham”: “Elektron imza” ilə bağlı vəziyyət rəqəmsal bankçılığa mane olur

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