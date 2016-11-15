AmCham представил очередной выпуск "Белой книги"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) представила шестое издание "Белой книги" (White paper) под названием "Наблюдения и рекомендации по усовершенствованию бизнес-среды Азербайджана".

Как передает Report, настоящий документ готовится и представляется правительству Азербайджана раз в два года в целях поддержки различных отраслей экономики страны. Документ представлен AmCham главе государства.

"Белая книга" отражает коллективное мнение членов AmCham об изменениях, обеспечивающих прочность бизнес-среды и, в конечном счете, государства. Документ состоит из двух частей - "Обзорной части", которая является весьма значительной, поскольку охватывает наиболее важные вопросы для Азербайджана, и "Второй части", которая включает в себя детальные рекомендации по более конкретным вопросам. Рекомендации, представленные в предыдущих выпусках "Белой книги" и направленные президенту, были учтены в политических программах правительства, и некоторые из них привели к принятию соответствующих поправок в закон, оказавший положительное влияние на деловую среду в Азербайджане.

"Очень важно информировать правительство о видении частного сектора и изменениях в бизнес-среде. Принимая это во внимание, новое издание "Белой книги" охватывает те позитивные меры, которые были предприняты правительством для укрепления различных секторов экономики, а также вопросы, которые необходимо решать для дальнейшего развития бизнес-среды в области налогообложения, таможенной деятельности, финансов и страхования, информационных технологий, вопросов труда и миграции, туризма и судопроизводства. Кроме того, мы считаем, что бизнес-сообщество играет существенную роль в реализации экономических реформ и укреплении здоровой бизнес-среды. Учитывая эти факторы, мы впервые в формате "Белой книги" обозначили некоторые рекомендации для бизнес-сообщества Азербайджана", – отметила Натаван Мамедова, исполнительный директор Американской торговой палаты в Азербайджане.

Отметим, что AmCham работает в Азербайджане с 1996 года и в настоящее время состоит из 270 компаний, представляющих более 80% иностранных инвестиций в стране.