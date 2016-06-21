​AmCham подготовил новые предложения по развитию бизнес-среды в Азербайджане

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Американская торговая палата (AmCham) в ближайшие 10 дней может представить правительству пакет предложений по развитию бизнес-среды в Азербайджане. Об этом сообщила Report исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова.

"Мы вынуждены пересмотреть некоторые части пакета предложений. Надеемся, что в течение 10 дней нам удастся представить его властям. На прошлой неделе завершен первоначальный проект пакета. После утверждения Советом директоров он будет представлен правительству", - сказала Н.Мамедова.

По ее словам, в документ включены предложения, касающиеся факторов, влияющих на бизнес-среду, привлечения иностранных инвестиций, а также факторов, оказывающих воздействие на инвестиционную среду.

"Кроме того, в нем нашли место детальные предложения, например, по развитию туризма, оздоровлению банковского сектора. Здесь же имеются предложения о форме выдачи кредитов в национальной валюте, создания кредитных бюро. Мы также предлагаем рассмотреть возможности кредитования с залогом движимого имущества. На данный момент фермеры имеют ограниченный доступ к кредитованию, так как нет системы страхования сельского хозяйства", - подчеркнула глава AmCham.

Н.Мамедова отметила, что они продолжают сотрудничество с министерствами: "Члены нашей организации обсуждают с властями вопросы, которые беспокоят их. Мы поддерживаем постоянное сотрудничество с министерством налогов, Таможенным комитетом, министерством сельского хозяйства, Комитетом по вопросам имущества, Государственной миграционной службой, Госагентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, министерством туризма, Милли Меджлисом, выдвигая свои предложения. В то же время мы даем предложения по законопроектам, подготовленным со стороны правительства".