AmCham обратился к президенту Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Американская торговая палата (AmCham) представила президенту Азербайджана пакет предложений "Белый лист" (White paper). Как передает Report, в скором времени "Белый лист" будет представлен вниманию общественности.

По информации, переданный главе государства пакет предложений подписан руководством организации.

Отметим, что White paper включает предложения по проведению реформ в таможенной, налоговой, банковской, миграционной сфере. Большинство этих предложений уже принято и внедрено.