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    AmCham обратился к президенту Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Американская торговая палата представила президенту Азербайджана пакет предложений

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Американская торговая палата (AmCham) представила президенту Азербайджана пакет предложений "Белый лист" (White paper). Как передает Report, в скором времени "Белый лист" будет представлен вниманию общественности.

    По информации, переданный главе государства пакет предложений подписан руководством организации.

    Отметим, что White paper включает предложения по проведению реформ в таможенной, налоговой, банковской, миграционной сфере. Большинство этих предложений уже принято и внедрено. 

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