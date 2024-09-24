AmCham: Мы нацелены на прогресс в совместной деятельности бизнес-структур

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) стремится содействовать развитию совместной деятельности бизнес-структур.

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) стремится содействовать развитию совместной деятельности бизнес-структур.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Палаты Даянет Садуллаев на конференции "Зеленые финансы" в Баку.

"С начала этого года мероприятия, организуемые Комитетом по устойчивому развитию и корпоративной ответственности Палаты на тему "Диалог заинтересованных сторон по вопросам изменения климата", направлены на повышение осведомленности, содействие сотрудничеству и совместной деятельности бизнес-организаций. В связи с этим в Азербайджане проведено 6 успешных мероприятий.

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) наши усилия в этом направлении будут продолжены до конца года, и мы нацелены на конкретный прогресс. Адаптация к глобальной повестке дня COP29 является одной из стратегических целей AmCham Azerbaijan. В связи с этим было реализовано несколько проектов. Я особенно хочу отметить запуск руководства по устойчивому развитию AmCham Azerbaijan, призванному поддержать частный сектор", - сказал он.