Amazon в 2022 году начнет доставлять грузы при помощи дронов

Американская корпорация Amazon намерена в 2022 году запустить в США доставку небольших посылок при помощи беспилотников.

Американская корпорация Amazon намерена в 2022 году запустить в США доставку небольших посылок при помощи беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"Наши команды, в составе которых сотни ученых, инженеров, специалистов в сфере аэрокосмических технологий и футурологов, упорно старались реализовать это (доставку при помощи дронов), и позднее в этом году клиенты Amazon, проживающие в Локфорде (штат Калифорния), станут одними из первых, кто получит доставку от Prime Air, - сообщила компания.

Как отмечает газета Los Angeles Times, доставка затронет еще и населенный пункт Акампо, а также частично город Лодай (оба в штате Калифорния). По словам представителя Amazon Ава Заммита, слова которого приводит издание, дроны будут доставлять посылки весом до 2,2 кг (5 фунтов), например, косметику, канцелярские принадлежности, аккумуляторы и нетяжелые товары для дома. Дрон должен будет долетать до места назначения менее чем за час и затем сбрасывать посылку во двор получателя.