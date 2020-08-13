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Amazon расторгла контракты с несколькими сервисами доставки

Amazon расторгла контракты с несколькими сервисами доставки Компания Amazon, являющаяся одним из ведущих в мире онлайн-ретейлеров, расторгла контракты с семью фирмами, которые были вынуждены из-за этого уволить 1 205 водителей службы доставки товаров.
Бизнес
13 августа 2020 г. 23:16
Amazon расторгла контракты с несколькими сервисами доставки

Компания Amazon, являющаяся одним из ведущих в мире онлайн-ретейлеров, расторгла контракты с семью фирмами, которые были вынуждены из-за этого уволить 1 205 водителей службы доставки товаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканала CNBC со ссылкой на информацию.

Amazon в 2018 году реализовала программу, которая позволяла быстро наращивать возможности службы доставки и успешно конкурировать с такими почтовыми компаниями, как FedEx и UPS. Контракты были заключены в рамках этой программы. Фирмы, помогавшие Amazon, расположены в штатах Пенсильвания, Висконсин, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мэриленд.

Корпорация зафиксировала выручку в размере 88,9 млрд долларов США по итогам второго квартала этого года. Показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года (63,4 млрд долларов США). Прибыль достигла 5,2 млрд долларов США, или 10,30 долларов США в расчете на одну акцию. Во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла 2,6 млрд долларов США, или 5,22 долларов США на акцию.

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