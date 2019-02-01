Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная в четверг корпоративная отчетность.

За 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, указанный показатель составил $20,14 в расчете на акцию, выручка достигла $232,9 млрд. Оба показателя продемонстрировали значительный рост по сравнению с данными за 2017 год. По его итогам выручка составила $177,9 млрд, прибыль на акцию равнялась $6,15, суммарно $3 млрд.

Согласно представленным данным, в четвертом квартале 2018 года выручка Amazon достигла $72,4 млрд, а прибыль - $3 млрд. По итогам четвертого квартала 2017 года первый показатель составлял $60,5 млрд, а второй - $1,9 млрд. Компания также опубликовала прогнозы, согласно которым в первом квартале 2019 года она получит выручку в размере от $56 млрд до $60 млрд.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, который, по оценкам агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $142 млрд.