Amazon может купить голливудскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Сделка может составить от 7 млрд до 10 млрд долларов США

Компания Amazon ведет переговоры о покупке голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 9 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщают источники издания Variety.

Представители Amazon и MGM никак не комментируют информацию о возможной сделке.

Студия MGM работает с 1924 года. Сейчас она принадлежит нью-йоркской инвестиционной фирме Anchorage Capital.

MGM искала покупателей начиная с декабря 2020 года. Стоимость студии составляла 5,5 млрд долларов США вместе с долгами. Сейчас компания намерена найти покупателя, который будет готов ее купить за 9 млрд долларов США.

Ранее от ее покупки отказались Apple и Comcast, отметив, что ее цена – максимум 6 млрд долларов США. Как сообщает The Information, сделка с Amazon может составить от 7 млрд до 10 млрд долларов США.

Для Amazon приобретение MGM – это возможность значительно усилить свой стриминговый сервис Prime Video. В настоящее время у Amazon более 200 пользователей Prime. Библиотека MGM насчитывает 4 тыс. фильмов и 17 тыс. эпизодов телепередач.

Отмечается, что покупка MGM компанией Amazon существенно повлияет на расстановку сил на медиарынке. Сейчас крупные компании все больше конкурируют в индустрии создания и стриминга контента.