Сотрудники Amazon использовали закрытые данные продавцов для создания конкуренции

Сотрудники американского онлайн-ретейлера Amazon получали доступ к закрытой документации о товарах сторонних продавцов для создания конкурентной продукции.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Руководство компании запустило внутреннее разбирательство по этому поводу.

Как утверждают 20 бывших сотрудников Amazon, речь идет о тех подразделениях, которые занимаются разработкой товаров, продающихся под марками, закрепленными непосредственно за ретейлером. Газета подчеркивает, что они получали в свое распоряжение закрытую документацию, в том числе отчетность о продажах и технические характеристики наиболее популярных товаров сторонних продавцов. "Мы знали, что не должны были этого делать, - приводит газета слова одного из бывших сотрудников компании. - В то же время мы создаем продукцию Amazon и хотим, чтобы она продавалась".

Как указывают источники издания, на примере чужих популярных товаров в компании создавали собственные аналоги и выстраивали тактику их реализации. Таким образом, независимые продавцы, пользуясь услугами ретейлера, фактически рисковали получить в его лице прямого конкурента. К настоящему моменту, указывает издание, Amazon выпускает и продает под 45 марками порядка 230 тысяч товаров собственного производства, которые составляют ежегодно около 1% от всех продаж. При этом руководство компании ставило перед сотрудниками задачу увеличить эту долю до 10% к 2022 году.

В ответ на запрос издания руководство Amazon подчеркнуло, что в компании началось внутреннее разбирательство на предмет предполагаемого использования сотрудниками закрытой документации при разработке товаров. "Как и другие ретейлеры, мы изучаем статистику продаж и храним данные, чтобы предоставить нашим клиентам наилучший сервис, - говорится в заявлении компании, поступившем в издание. - Однако нашим сотрудникам строго запрещается использовать непубличную, закрытую информацию продавцов для принятия решений о запуске в производство того или иного товара".

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon, продающий товары и услуги через интернет, был основан предпринимателем Джеффом Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.