Amazon и eBay призвали отвечать за качество товаров

Торговые онлайн-платформы, такие как Amazon и eBay, должны нести ответственность за то, что у них продается.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом заявила Европейская организация потребителей (BEUC) в своих рекомендациях.

Эта крупнейшая в Европе организация, представляющая интересы потребителей в 32 странах, заявила, что торговые онлайн-платформы нередко продают товары, не соответствующие европейским стандартам безопасности. Как отмечается в докладе BEUC, в феврале этого года была проведена проверка 250 товаров (электротоваров, игрушек, косметики и др.), продававшихся на Amazon, AliExpress, eBay и Wish, и выяснилось, что две трети из них нарушают европейские стандарты безопасности.

«Последствия покупки такой продукции для потребителей, в том числе детей, могут варьироваться от удара током до возгорания или удушения»,— говорится в докладе BEUC. Кроме того, считает организация, платформы должны с большей ответственностью относиться к тому, что в период пандемии коронавируса через них продаются «многочисленные товары с необоснованными утверждениями о пользе для здоровья». При этом интересы покупателей на этих онлайн-платформах не защищаются в той же степени, что покупателей в обычных магазинах.

Пандемия, по мнению BEUC, наглядно показала, «какую власть и влияние могут иметь онлайн-платформы на общество и экономику», благодаря тому, что сейчас они «стали востребованными, как никогда прежде». Поэтому организация рекомендует разработать комплекс обязательств и особый режим ответственности для всех торговых онлайн-платформ, которые дополнят действующую директиву ЕС об электронной торговле. В соответствии с рекомендациями платформы должны будут, в частности, повысить прозрачность и информирование потребителей о поставщиках товаров и услуг, нести ответственность за непринятие должных мер по защите покупателей, предоставление вводящей в заблуждение информации или гарантий и т. п.