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Алятская свободная экономическая зона расширит свои возможности

Алятская свободная экономическая зона расширит свои возможности Правительство Азербайджана увеличит возможности Алятской свободной экономической зоны, находящейся в Карадагском районе Баку.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 17:30
Алятская свободная экономическая зона расширит свои возможности

Правительство Азербайджана расширит возможности Алятской свободной экономической зоны, находящейся в Гарадагском районе Баку.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Валех Аскеров на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме, проходящем сегодня в Баку.

"На данный момент в экономзоне есть участки площадью 60 гектаров, пригодные для использования предпринимателями. Через год мы дополнительно введем в эксплуатацию территорию площадью 54 гектара. Общая протяженность зоны занимает 850 гектаров", - сказал он.

По его словам, основной целью создания Алятской свободной экономической зоны является обеспечение производства с высокой добавленной стоимостью и экспортно-ориентированного производства в соответствии с передовыми методами управления, привлечение инвесторов, которые используют в работе инновационные технологии, содействие динамичному и устойчивому развитию экономики страны путем обеспечения сотрудничества этих компаний с азербайджанскими компаниями.

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