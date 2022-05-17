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Альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию

Альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию Автомобильный альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию, которая будет специализироваться на разработке и производстве электромобилей.
Бизнес
17 мая 2022 г. 06:31
Альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию

Автомобильный альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию, которая будет специализироваться на разработке и производстве электромобилей.

Как передает Report, об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил президент компании Renault Жан-Доминик Сенар.

Он подчеркнул, что специально прибыл в Японию, чтобы провести переговоры со своими местными коллегами по этому вопросу. "Уверен, что это наилучший способ повысить ценность нашего альянса, состоящего из трех компаний", - отметил Сенар.

В начале этого года альянс объявил о намерении инвестировать 23 млрд евро в развитие технологий по разработке электромобилей в течение ближайших пяти лет.

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