Альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию

Автомобильный альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию, которая будет специализироваться на разработке и производстве электромобилей.

Автомобильный альянс Renault - Nissan - Mitsubishi может создать новую компанию, которая будет специализироваться на разработке и производстве электромобилей.

Как передает Report, об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил президент компании Renault Жан-Доминик Сенар.

Он подчеркнул, что специально прибыл в Японию, чтобы провести переговоры со своими местными коллегами по этому вопросу. "Уверен, что это наилучший способ повысить ценность нашего альянса, состоящего из трех компаний", - отметил Сенар.

В начале этого года альянс объявил о намерении инвестировать 23 млрд евро в развитие технологий по разработке электромобилей в течение ближайших пяти лет.