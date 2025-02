Алиус Антулис: Carlsberg Group расширит инвестиции в Азербайджане посредством инициатив по локализации и модернизации

Пивная индустрия продолжает адаптироваться к изменяющимся предпочтениям потребителей и глобальным вызовам. В мире растет спрос на крафтовое пиво, безалкогольные варианты и продукцию с натуральными ингредиентами. В то же время производители сталкиваются с последствиями инфляции, изменениями в цепочках поставок и устойчивыми трендами на снижение потребления алкоголя. В Азербайджане рынок пива также трансформируется: потребители становятся более требовательными к качеству, бренды развивают локальное производство, а конкуренция усиливается.

В этом контексте компания Carlsberg Azerbaijan, крупнейший игрок на азербайджанском рынке пива, завершила 2024 год с положительными результатами. О росте производства, динамике продаж, ключевых трендах и стратегии компании Report поговорил с генеральным директором Carlsberg Azerbaijan Алиусом Антулисом.

- Какие ключевые итоги деятельности Carlsberg Azerbaijan в 2024 году вы могли бы выделить?

- 2024 год стал успешным для Carlsberg Azerbaijan. Мы достигли 3%-ного роста продаж и двухзначного по отдельным сортам пива, укрепили позиции на рынке и расширили портфель брендов. Одним из ключевых факторов роста стало повышение эффективности работы с розничными сетями и развитие премиального сегмента.

- Как изменились объемы производства и продаж вашей продукции по сравнению с предыдущим годом?

- Объем продаж в 2024 году увеличился на 3%, достигнув более 4 млн декалитров. Это стало возможным благодаря оптимизации производственных процессов и росту спроса на нашу продукцию. Чистая выручка компании выросла на 6,6%, что обусловлено улучшением продуктового микса и более высокой долей премиальных сортов в общем объеме продаж.

На данный момент, по нашим внутренним оценкам, Carlsberg Azerbaijan занимает около 70% азербайджанского рынка. В целом рынок пива в стране оценивается в чуть менее 6 млн декалитров, и наша продукция составляет значительную его часть. Мы видим, что потребители отдают предпочтение качественным и инновационным продуктам, поэтому активно работаем над расширением ассортимента.

- Какие новинки или обновления в ассортименте были внедрены в 2024 году?

- 2024 год для нас стал особенным, так как мы сосредоточились на развитии нашего ключевого бренда - Xırdalan. Пивоваренный завод отметил 55-летний юбилей, и внутри компании этот год даже неофициально называли «Годом Хырдалана».

Одним из самых значимых запусков стал наш первый локально произведенный полностью 0.0 алкогольный продукт - Xırdalan 0.0. Мы видим растущий спрос на безалкогольное пиво в мире и в Азербайджане, особенно среди потребителей, ведущих активный образ жизни. Этот продукт получил высокий отклик, показав, что рынок готов к таким инновациям.

Еще одной важной новинкой стал Xırdalan Premium Draft - это премиальный лагер с насыщенным вкусом, который расширил ассортимент бренда. Мы были приятно удивлены его успехом: уже к августу его продажи превысили запланированные показатели на 80%. Это доказывает, что потребители готовы пробовать новые вкусы и доверяют нашему бренду.

Успех Xırdalan Premium Draft в бутылке мотивировал нас в кратчайшие сроки запустить этот продукт и в баночной упаковке, которая также стала в топах продаж. В большинстве развитых рынков банки уже давно занимают значительную долю продаж, и мы видим, что этот тренд набирает популярность и у нас. Все это привело к повышению объемов продаж пива Xırdalan на 20% по сравнению с 2023 годом, что является исключительным успехом, учитывая масштаб бренда на пивном рынке Азербайджана.

Мы гибко подходим к ассортименту, адаптируя его к сезонным предпочтениям потребителей. В среднем наш портфель включает около 55 наименований, но некоторые продукты могут временно выводиться с рынка в несезонный период.

- Каков текущий уровень локализации производимой в Азербайджане продукции? Какие меры предпринимаются для его увеличения?

- Локализация производства остается для нас стратегическим приоритетом. Мы уже достигли значительных успехов в этом направлении, но продолжаем работать над увеличением доли местного сырья и материалов.

С 2021 года совместно с партнером AzərŞəkər мы локализовали ячмень, используемый в производстве, соответственно, последние 3 года мы варим пиво из ячменя, выращенного в Азербайджане. Этот проект позволил нам снизить зависимость от импорта и повысить устойчивость бизнеса. Однако следующий шаг в этом направлении гораздо масштабнее.

Совместно с партнерами Azersun Holding и AzərŞəkər мы заложили основу первой в Южном Кавказе солодовни в Имишли. Этот проект крайне важен для всей индустрии, так как он позволит нам перейти на производство пива из локального солода, который является ключевым ингредиентом в пивоварении.

Фундамент солодовни был заложен в 2023 году, и на данный момент строительство идет по графику. Запуск производства запланирован на первое полугодие 2025 года. Конечно, в первые месяцы после старта мы не сможем покрыть 100% потребности, но наша цель - достичь этого уровня уже к концу 2025 года. Если все пойдет по плану, мы полностью откажемся от импортного солода и будем использовать только местное сырье.

После успешного запуска солодовни мы планируем дальше расширять локализацию. В первую очередь, речь идет об упаковке: стеклянных бутылках, алюминиевых банках и других материалах, необходимых для производства. Мы не планируем создавать собственные мощности по производству упаковки, но активно работаем с местными партнерами, чтобы увеличить использование продукции, произведенной в Азербайджане. Это не только снизит затраты, но и поддержит развитие национальной экономики.

Локализация - долгосрочный процесс, требующий значительных инвестиций и стратегического подхода, но мы уверены, что этот путь позволит нам не только укрепить позиции Carlsberg Azerbaijan, но и внести вклад в развитие агропромышленного комплекса страны.

- Какие инвестиции Carlsberg Azerbaijan направляет на развитие местного производства и инфраструктуры?

- Инвестиции в местное производство являются важнейшим приоритетом для нас. В 2021 году мы подписали с Министерством экономики Азербайджана соглашение о намерении инвестировать 25 млн манатов в течение пяти лет. Эти средства направлены на модернизацию производственных мощностей, улучшение условий труда и развитие инфраструктуры.

Однако мы сумели завершить выполнение этого инвестиционного плана уже к концу 2024 года, с опережением графика. За это время был проведен ряд модернизаций, которые позволили повысить производственную эффективность, оптимизировать энергопотребление и сократить объемы отходов. Это не только улучшило наши бизнес-показатели, но и повысило экологическую устойчивость производства.

В 2025 году мы продолжаем реализацию инвестиционных проектов. В первую очередь, речь идет о расширении и обновлении производственных линий. Сейчас мы ведем обсуждения о дальнейших шагах и в ближайшее время сможем представить конкретные планы по новым инвестиционным проектам.

Важно подчеркнуть, что все модернизационные работы финансируются непосредственно Carlsberg. В этом году особое внимание уделяется обновлению оборудования, что позволит увеличить объемы производства и повысить его эффективность. Но это не просто отдельные инвестиции — это комплексная программа, направленная на долгосрочное развитие нашего бизнеса в Азербайджане.

В целом, за период деятельности с 2008 по 2024 годы общий объем инвестиционных вложений компании оценивается в 75 млн манатов.

- Насколько значителен экспорт продукции Carlsberg Azerbaijan? В какие страны осуществляется экспорт?

- Экспорт — это одно из ключевых направлений роста для Carlsberg Azerbaijan. В 2024 году объем экспортных поставок увеличился на 255%, что является серьезным шагом вперед. Хотя в сравнении с внутренним рынком Азербайджана экспорт пока занимает небольшую долю, мы рассматриваем его как стратегическую возможность для дальнейшего развития.

В первую очередь, наша цель - расширение географии экспорта в соседние страны. На данный момент Грузия является одним из приоритетных направлений. Мы активно работаем над увеличением экспортных поставок пива на этот рынок и видим в нем большой потенциал.

Одним из наших конкурентных преимуществ является высокое качество продукции, которое соответствует международным стандартам. Это делает Carlsberg Azerbaijan привлекательным партнером для зарубежных дистрибьюторов.

- Учитывая, что Carlsberg Group сохраняет активы в Азербайджане и Казахстане, какие возможны точки взаимодействия между этими рынками?

- Декабрьская сделка 2024 года, заключенная Carlsberg Group касательно продажи бизнеса в России, открыла перед нами новые возможности для развития бизнеса, инвестиций и расширения портфеля продукции, производимой на нашем заводе в Хырдалане.

Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan тесно взаимодействуют в различных аспектах, так как обе компании работают в схожих рыночных условиях и сталкиваются с аналогичными вызовами. Мы активно обмениваемся опытом по вопросам повышения эффективности заводов, изучаем передовые методы оптимизации производства и внедряем лучшие практики, используемые коллегами в Казахстане, делимся нашими практиками, а также осуществляем обмен квалифицированными кадрами.

- Каковы основные стратегические цели Carlsberg Azerbaijan на 2025 год?

- В 2025 году мы сосредоточимся на трех ключевых направлениях развития. В рамках расширения линейки безалкогольной продукции мы планируем продолжить развитие Xırdalan 0.0. Этот сегмент становится все более популярным как в Азербайджане, так и в мире, поскольку потребители уделяют больше внимания здоровому образу жизни и альтернативам традиционному пиву.

В планы на этот год входит также укрепление позиций в премиальном сегменте. В последние годы мы видим рост спроса на премиальные сорта пива, поэтому в 2025 году будем активно работать над расширением ассортимента в этом сегменте. Мы планируем представить новые сорта, отвечающие современным тенденциям, и усилить присутствие на рынке.

Xırdalan остается нашим ключевым брендом, и мы намерены закрепить успех прошлого года, продолжать партнерство с AFFA и работать над новыми коллаборациями.

Исходя из этих направлений развития наша основная цель на 2025 год - сохранить темпы роста, достигнутые в 2024 году и добиться новых высот.

- Какие инициативы разрабатываются для повышения энергоэффективности и устойчивого развития производства?

- Устойчивое развитие и энергоэффективность являются ключевыми элементами нашей стратегии. В последние годы мы значительно продвинулись в этом направлении, и 2024 год стал знаковым для Carlsberg Azerbaijan. Нам удалось снизить выбросы CO₂ на 13,7%, повышения энергоэффективности на 15,5% по сравнению с 2023 годом за счет модернизации оборудования, оптимизации логистики и использования более экологичных источников энергии.

Наша долгосрочная цель - достижение нулевых выбросов к 2040 году в соответствии с глобальной программой Carlsberg Group Together Towards Zero and Beyond (Вместе к устойчивому будущему).

В рамках COP29, который состоялся в Баку в ноябре 2024 года, мы подписали соглашение о намерении сотрудничества в по проектам в области водоснабжения, охраны окружающей среды и поддержки местных сообществ. Это особенно важно для Азербайджана, где управление водными ресурсами играет критическую роль в поддержании экологического баланса.

Наши усилия в области устойчивого развития направлены не только на улучшение экологических показателей, но и на долгосрочное повышение эффективности бизнеса. Мы уверены, что зеленые технологии и энергоэффективность становятся не просто трендом, а необходимостью для ответственных компаний.

- Влияют ли глобальные тренды в пивоваренной отрасли на стратегию Carlsberg Azerbaijan?

- Да, мировые тенденции оказывают значительное влияние на нашу стратегию, и мы активно адаптируемся к изменениям в потребительских предпочтениях. Мы следим за новыми трендами, тестируем инновационные продукты и находим способы их интеграции в наш портфель.

Как я уже упомянул, один из ключевых мировых трендов - рост спроса на безалкогольное пиво. Сегодня потребители уделяют все больше внимания здоровому образу жизни, снижению потребления алкоголя и выбору альтернативных напитков. Этот тренд подтолкнул нас к запуску Xırdalan 0.0, который уже показал высокий уровень продаж и положительный отклик на рынке. В 2025 году мы планируем расширить работу в данном сегменте пивного рынка.

Еще одна важная мировая тенденция - развитие сегмента премиального и крафтового пива. Современные потребители ищут новые вкусовые ощущения, интересуются авторскими рецептами и оригинальными сочетаниями ингредиентов. Мы уже сделали шаг в этом направлении, представив Xırdalan Premium Draft, и рассматриваем возможности дальнейшего расширения линейки премиальных сортов.

Также мы наблюдаем рост популярности фруктовых и ароматизированных сортов пива, особенно среди молодежной аудитории. Хотя этот сегмент пока занимает небольшую долю рынка в Азербайджане, он демонстрирует стабильный рост в мире, и мы планируем исследовать этот тренд. Возможны тестовые запуски новых продуктов, адаптированных под вкусы местных потребителей.

Мы уверены, что динамичное развитие портфеля продуктов и фокус на устойчивое производство помогут нам сохранить лидирующие позиции в Азербайджане и выйти на новые рынки.

- Встреча президента Азербайджана с руководством Carlsberg Group на Давосском форуме стала уже традиционной. Какие основные вопросы обсуждались в рамках последнего форума?

- Регулярные встречи с руководством Carlsberg Group на Давосском форуме подчеркивают высокий уровень диалога между нашей компанией и правительством Азербайджана. Внутри группы Carlsberg это считается образцовым примером взаимодействия бизнеса и государства, направленного на создание устойчивой и конкурентоспособной промышленности.

На встрече в январе 2025 года президент Азербайджана господин Ильхам Алиев обсудил с председателем Наблюдательного совета Carlsberg Group Хенриком Поулсеном и генеральным директором Якобом Аарупом-Андерсеном вопросы локализации производства и расширения деятельности компании в Азербайджане.

Особое внимание уделялось важности стабильной регуляторной среды и поддержки долгосрочных инвестиционных инициатив, что является ключевым фактором для развития бизнеса в Азербайджане.