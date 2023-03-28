Alibaba проведет крупнейшую реорганизацию бизнеса с момента создания

Мировой лидер онлайн-торговли корпорация Alibaba проведет крупнейшую корпоративную реструктуризацию своего бизнеса за все время существования компании.

Мировой лидер онлайн-торговли корпорация Alibaba проведет крупнейшую корпоративную реструктуризацию своего бизнеса за все время существования компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на официальном информационном портале компании.

Корпорация реорганизует свой бизнес, создав шесть независимых подразделений: облачные технологии Cloud Intelligence Group, электронная коммерция Taobao-Tmall, интеллектуальные логистические операции Cainiao, группа по обслуживанию местных сервисов, отдел глобальных бизнес-операций Global Digital Business Group, отдел цифровых медиа и индустрии развлечений.

Данный холдинг возглавит председатель совета директоров Alibaba Дэниел Чжан, но он передаст все операционные решения, связанные с наймом и увольнением сотрудников, исследованиями, прибылью и убытками руководителям каждого подразделения. Кроме того, он будет курировать направление интеллектуальных облачных технологий.

"Эта трансформация позволит всему нашему бизнесу стать более гибким, улучшить процесс принятия решений и быстрее реагировать на изменения рынка", - приводится на портале выдержка из письма Дэниела Чжана.