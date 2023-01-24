Али Масимли: Лекарства, стоящие в Турции 3 маната, в Азербайджане продаются по неоправданно высокой цене

Принятие Кодекса конкуренции важно для антиинфляционных мер.
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Али Масимли.
По его словам, ущерб населению в результате искусственного повышения цен превышает 500 млн манатов в год: "Рост цен в Азербайджане зависит от 3 источников: импорта, экономического развития и шагов монополистов. Ранее годовая инфляция прогнозировалась на уровне 4%, в итоге же составила 14,6%. Товары народного потребления подорожали в пределах 20-92%”.
Масимли сказал, что особенно сильный удар по семейному бюджету наносит подорожание лекарств: “Препарат, стоимость которого в Турции составляет 3,2 маната, продается в Азербайджане за 39,4 маната. Я думаю, что принятие Кодекса конкуренции предотвратит подобные случаи. Иначе уверенный в своей безнаказанности человек будет повышать цены, как ему заблагорассудится”.