Али Масимли: Лекарства, стоящие в Турции 3 маната, в Азербайджане продаются по неоправданно высокой цене

Принятие Кодекса конкуренции важно для антиинфляционных мер.

Принятие Кодекса конкуренции важно для антиинфляционных мер.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Али Масимли.

По его словам, ущерб населению в результате искусственного повышения цен превышает 500 млн манатов в год: "Рост цен в Азербайджане зависит от 3 источников: импорта, экономического развития и шагов монополистов. Ранее годовая инфляция прогнозировалась на уровне 4%, в итоге же составила 14,6%. Товары народного потребления подорожали в пределах 20-92%”.

Масимли сказал, что особенно сильный удар по семейному бюджету наносит подорожание лекарств: “Препарат, стоимость которого в Турции составляет 3,2 маната, продается в Азербайджане за 39,4 маната. Я думаю, что принятие Кодекса конкуренции предотвратит подобные случаи. Иначе уверенный в своей безнаказанности человек будет повышать цены, как ему заблагорассудится”.