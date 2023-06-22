Али Масимли: Чрезмерная централизация даст эффект бумеранга

В новой команде, формирующейся в последние годы в Азербайджане, существует опасная тенденция чрезмерно все централизовать, что может привести к срабатыванию "эффекта бумеранга".

В новой команде, формирующейся в последние годы в Азербайджане, существует опасная тенденция чрезмерно все централизовать, что может привести к срабатыванию "эффекта бумеранга".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В последнее время в законах "О банках", "О Центральном банке", "О расчетах", "О государственных закупках" наряду с положительными моментами, мы видим тенденцию к централизации. Чрезмерная централизация окажет негативное влияние на наше развитие. Например, когда кто-то приходит руководителем в какую-то организацию, он сначала берет на себя все функции, а потом понимает, что половину нужно отдать заместителю. После распределения функций в этой организации начинается работа", - отметил он.

Кроме того, депутат сказал, что в Азербайджане сформировалось несколько стереотипов о государственных закупках: "В новом законе "О государственных закупках" должны быть дополнительные рабочие механизмы, чтобы мы могли преодолеть эти стереотипы. Например, предпринимательство должностных лиц играет важную роль в закупках. Иногда должностные лица влияют на закупки в пользу определенной компании. Или должностное лицо звонит напрямую и отменяет результат тендера в пользу компании близкого ему человека или его собственной компании. Эта сфера у нас не будет работать, если новый закон не приведет к их разоблачению. Кроме того, они договариваются о том, чтобы кого-то назначили на определенную должность, а затем якобы объявляют на нее конкурс".