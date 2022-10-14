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Али Гусейнли: В странах с декларацией о доходах высок уровень коррупции

Али Гусейнли: В странах с декларацией о доходах высок уровень коррупции "В результате реформ, проводимых после 2018 года экономика Азербайджана движется к полному оздоровлению. Есть страны, где имеется декларация о доходах, и, где крайне высок уровень коррупции".
Бизнес
14 октября 2022 г. 12:16
Али Гусейнли: В странах с декларацией о доходах высок уровень коррупции

"В результате реформ, проводимых после 2018 года экономика Азербайджана движется к полному оздоровлению. Есть страны, где имеется декларация о доходах, и, где крайне высок уровень коррупции".

Как передает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Декриминализация преступлений в экономической сфере дает лучший эффект. Однако существует статья о декларации о доходах, она находится на стадии подготовки", - отметил он.

А.Гусейнли прокомментировал заявление депутата Вахида Ахмедова о необходимости финансовой амнистии в стране: "С точки зрения законодательства Вахид Ахмедов прав, однако повторюсь, другие методы дают лучший эффект в связи с этими преступлениями. В странах, где применяется финансовая амнистия, экономика полностью криминализируется".

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Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: "Gəlir deklarasiyası olan ölkələrdə də korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir"

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