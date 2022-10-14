Али Гусейнли: В странах с декларацией о доходах высок уровень коррупции

"В результате реформ, проводимых после 2018 года экономика Азербайджана движется к полному оздоровлению. Есть страны, где имеется декларация о доходах, и, где крайне высок уровень коррупции".

"В результате реформ, проводимых после 2018 года экономика Азербайджана движется к полному оздоровлению. Есть страны, где имеется декларация о доходах, и, где крайне высок уровень коррупции".

Как передает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Декриминализация преступлений в экономической сфере дает лучший эффект. Однако существует статья о декларации о доходах, она находится на стадии подготовки", - отметил он.

А.Гусейнли прокомментировал заявление депутата Вахида Ахмедова о необходимости финансовой амнистии в стране: "С точки зрения законодательства Вахид Ахмедов прав, однако повторюсь, другие методы дают лучший эффект в связи с этими преступлениями. В странах, где применяется финансовая амнистия, экономика полностью криминализируется".