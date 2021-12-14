Али Асадов провел заседание Экономического совета

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На заседании были обсуждены вопросы координации и финансирования мероприятий и проектов, предложенных в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", подготовленной в соответствии с подписанным президентом Азербайджана распоряжением "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" от 2 февраля 2021 года, и другие актуальные вопросы.