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Али Асадов провел заседание Экономического совета

Али Асадов провел заседание Экономического совета Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.
Бизнес
14 декабря 2021 г. 12:24
Али Асадов провел заседание Экономического совета
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Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На заседании были обсуждены вопросы координации и финансирования мероприятий и проектов, предложенных в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", подготовленной в соответствии с подписанным президентом Азербайджана распоряжением "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" от 2 февраля 2021 года, и другие актуальные вопросы.

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Версия на английском языке ФотоEconomic Council discusses strategy for socio-economic development in 2022-2026
Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadi Şura “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nı müzakirə edib

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