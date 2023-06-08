Али Асадов: Объем товарооборота со странами-членами СНГ вырос более чем на 28%

По итогам 2022 года общий объем товарооборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28%.

По итогам 2022 года общий объем товарооборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28%.

Как передает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил на прошедшем в Сочи заседании Совета глав правительств СНГ.

"Положительная динамика наблюдается и в текущем году, за первые четыре месяца которого нам удалось увеличить взаимную торговлю на 22%", - сказал премьер-министр.

На заседании была отмечена растущая актуальность сотрудничества в транспортно-транзитной сфере на фоне нынешних глобальных геополитических вызовов и констатирована важность разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

"Азербайджан, будучи ключевым транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует свою транспортно-логистическую инфраструктуру и готов интенсивнее задействовать свой потенциал для обеспечения возрастающих объёмов грузопотоков для нужд наших партнеров по СНГ", - добавил А.Асадов.