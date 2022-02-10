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Али Ализаде: Иранские компании приглашены инвестировать в освобожденные территории

Али Ализаде: Иранские компании приглашены инвестировать в освобожденные территории Распоряжениями Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях были созданы такие регионы, как Восточно-Зангезурский экономический район, Карабахский экономический район, Экономическая зона Аразской долины, и иранские компании были пригл
Бизнес
10 февраля 2022 г. 12:34
Али Ализаде: Иранские компании приглашены инвестировать в освобожденные территории

Распоряжениями Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях были созданы такие регионы, как Восточно-Зангезурский экономический район, Карабахский экономический район, Экономическая зона Аразской долины, и иранские компании были приглашены инвестировать в них, участвовать в восстановительных и строительных работах.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Исламской Республике Иран Али Ализаде в интервью иранскому информационному агентству IRIB.

По его словам, освобождение азербайджанских земель от оккупации не только создало новые реалии в регионе, но и открыло дополнительные возможности в отношениях с Ираном.

"На освобожденных от оккупации территориях строятся "умные" села, города, создаются зоны "зеленой энергии". Работа по возвращению в кратчайшие сроки вынужденных переселенцев и беженцев на эти территории ведется на основе принятой программы. От армянской оккупации освобождена и 132-километровая часть приграничных территорий Азербайджана с Ираном, и наши границы с Ираном теперь полностью находятся под контролем Азербайджана. Президент Азербайджана назвал азербайджано-иранскую границу "Границей дружбы"", - сказал Ализаде.

Посол отметил, что распоряжениями президента даны указания по применению различных льгот (таможенных, налоговых, коммунальных и пр.) для предпринимателей и частных компаний на освобожденных территориях: "Уверен, что и иранские компании внесут свой вклад в экономическое развитие региона”.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əlizadə: “İran şirkətləri azad olunmuş ərazilərdə sərmayə yatırmağa dəvət olunublar”

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