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Алессандро Фракассетти: У Азербайджана появилась невероятная возможность для развития

Алессандро Фракассетти: У Азербайджана появилась невероятная возможность для развития Пандемия коронавируса COVID-19 негативно отразилась на устойчивом развитии во всем мире, в том числе в Азербайджане. Мы должны объединить наши усилия в период после COVID, чтобы обеспечить развитие.
Бизнес
6 октября 2021 г. 12:29
Алессандро Фракассетти: У Азербайджана появилась невероятная возможность для развития

Пандемия коронавируса COVID-19 негативно отразилась на устойчивом развитии во всем мире, в том числе в Азербайджане. Мы должны объединить наши усилия в период после COVID, чтобы обеспечить развитие.

Как передает Report, об этом заявил резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане (ПРООН) Алессандро Фракассетти на мероприятии "Финансирование устойчивого развития и "зеленое" восстановление после пандемии COVID-19".

По его словам, правительство Азербайджана предприняло необходимые шаги для усиления традиционных сфер экономики, достижения "зеленой экономики": "Для этого в Азербайджане появилась невероятная возможность. В рамках единого проекта Национального финансирования будет создан специальный механизм для обеспечения устойчивого развития. Как глобальный стратегический партнер, ООН, Европейский Союз, Всемирный банк поддержали эти проекты".

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Версия на английском языке UNDP urges to unite efforts to ensure sustainable development
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