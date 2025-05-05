Александр Турчин посетил азербайджано-белорусское предприятие по сборке лифтов в Баку

Находящийся с официальным визитом в Баку премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил азербайджано-белорусское предприятие по сборке лифтов.

Находящийся с официальным визитом в Баку премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил азербайджано-белорусское предприятие по сборке лифтов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

Производство было налажено в 2022 году, а в прошлом году подписано соглашение о сотрудничестве с ОАО "Могилевлифтмаш".

На площадях азербайджанского предприятия организовано производство отдельных деталей и узлов. В дальнейшем партнеры начали закупать комплектующие для сборки лифтов на базе белорусских комплектов.