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Александр Осмоловский: Доля биржевых торгов в товарообороте Беларуси и Азербайджана достиг 21%

Александр Осмоловский: Доля биржевых торгов в товарообороте Беларуси и Азербайджана достиг 21% В первом квартале 2025 года биржевой товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил 35 млн долларов США.
Бизнес
5 мая 2025 г. 17:04
Александр Осмоловский: Доля биржевых торгов в товарообороте Беларуси и Азербайджана достиг 21%

В первом квартале 2025 года биржевой товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил 35 млн долларов США.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Белорусской товарной универсальной биржи (БТУБ) Александр Осмоловский в ходе проходящего в Бак Азербайджано-белорусского бизнес-форума.

А.Осмоловский напомнил, что по итогам прошлого года биржевой товарооборот составил 107 млн долларов США.

"Среди основных товаров - пиломатериалы, сливочное масло, сухое молоко, сахарный песок и мясо продукты", - сказал он.

По его словам, доля биржевых торгов в товарообороте Беларуси и Азербайджана составляет 21%.

"В прошлом году Азербайджан занял третье место по закупкам товаров на БТУБ. Всего на бирже аккредитованы 156 азербайджанских компаний", - добавил А.Осмоловский.

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Версия на английском языке Alexander Osmolovsky: Share of exchange trading in Belarus-Azerbaijan trade turnover is 21%
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Osmolovski: "Belarus və Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində birja əqdlərinin payı 21 %-ə çatıb"

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