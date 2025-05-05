Александр Осмоловский: Доля биржевых торгов в товарообороте Беларуси и Азербайджана достиг 21%

В первом квартале 2025 года биржевой товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил 35 млн долларов США.

В первом квартале 2025 года биржевой товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил 35 млн долларов США.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Белорусской товарной универсальной биржи (БТУБ) Александр Осмоловский в ходе проходящего в Бак Азербайджано-белорусского бизнес-форума.

А.Осмоловский напомнил, что по итогам прошлого года биржевой товарооборот составил 107 млн долларов США.

"Среди основных товаров - пиломатериалы, сливочное масло, сухое молоко, сахарный песок и мясо продукты", - сказал он.

По его словам, доля биржевых торгов в товарообороте Беларуси и Азербайджана составляет 21%.

"В прошлом году Азербайджан занял третье место по закупкам товаров на БТУБ. Всего на бирже аккредитованы 156 азербайджанских компаний", - добавил А.Осмоловский.