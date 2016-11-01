Александр Цыбульский: Россия остается одним из крупных торговых партнеров Азербайджана

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По итогам января-августа этого года товарооборот составил чуть более 1 млрд долларов, однако в этом году у нас наблюдается спад на 40%. К сожалению, наблюдается спад и российского экспорта.

Как сообщает Report, об этом на 7-м Азербайджано-российском межрегиональном форуме сказал замминистра экономического развития России Александр Цыбульский.

Он также отметил, что Россия остается одним из крупных торговых партнеров Азербайджана: "Россия занимает 3-е место в списке крупных торговых партнеров Азербайджана. Физические показатели импорта азербайджанской продукции составили 16,3%. Оборот услуг же составил полмиллиарда долларов. Инвестиции России в Азербайджан составляют 3 млрд долларов, имеется потенциал для их наращивания. Всего в стране действуют 600 компаний с российским капиталом".

А.Цыбульский отметил, что самыми крупными торговыми партнерами Азербайджана среди регионов России являются Москва, Республики Татарстан, Башкортостан и др.

А.Цыбульских также сообщил, что важной задачей, стоящей между странами, является создание благоприятных условий для бизнес-кругов.

Замминистра также отметил, что между сторонами проводятся мероприятия и в других областях, имеются соглашения о побратимстве между рядом азербайджанских и российских городов и регионов.

"Также нельзя не затронуть гуманитарные связи. В настоящее время 14 тыс. азербайджанских студентов обучаются в вузах России", - отметил замминистра.

Говоря о форуме, А.Цыбульский отметил, что он становится эффективным инструментов для деловых кругов, для развития деловых связей.