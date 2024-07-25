Al Baladi Holding: Партнерские отношения с Green Capital Management быстро развиваются

Новые партнерские отношения между катарским Al Baladi Holding и компанией Green Capital Management, учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями, быстро развиваются.

Новые партнерские отношения между катарским Al Baladi Holding и компанией Green Capital Management, учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями, быстро развиваются.

Как сообщает Report, об этом главный операционный директор подразделения F&B компании Al Baladi Holding Карим Абд Эль Разек заявил журналистам в ходе визита в Баку.

"Мы очень рады быть здесь сегодня и рассказать о нашей миссии. Подписанное сегодня соглашение о стратегическом партнерстве с Green Capital Management охватывает 27 стран, и во время обсуждений мы рассмотрели 100% рост продуктов Go Crispy на этих рынках. Наша главная цель - охватить больше разных стран, донести наш бренд до более широкой аудитории. Все продукты нашего бренда полностью натуральные, без каких-либо искусственных добавок. Ожидаем, что это расширение принесет еще больший успех в течение следующих двух лет", - заявил представитель компании.

Напомним, что сегодня в Баку подписано соглашение о стратегическом партнерстве между компанией Green Capital Management, учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями, и катарской компанией Al Baladi Holding.